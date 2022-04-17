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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة سلامة تخطف القلوب بإطلالة رمضانية.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة ، عدة صور  لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت" سارة" في الصور باطلالة رمضانية انيقة وجذابة حيث ارتدت جمبسوت جلد باللون الاسود ونسقت معه بقفطان تايجر، واعتمدت علي مكياج ملائم لبشرتها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما اثار اعجاب متابعيها.


يذكر ان آخر أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني.


مسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.


وانتهت سارة سلامة، منذ فترة، من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، وتشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

IMG_٢٠٢٢٠٤١٧_٢٢٠٩٣٥
IMG_٢٠٢٢٠٤١٧_٢٢٠٩٣٥
إطلالة رمضانية الفنانة ​سارة سلامة اطلالة تخطف القلوب مسلسل اسعاف يونس جمبسوت جلد

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