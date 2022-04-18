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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدا.. معهد كونفشيوس يحتفي باليوم العالمي للغة الصينية بالتعاون مع كلية الألسن

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يدعو معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس دارسي اللغة الصينية لحضور فاعليات اليوم العالمى للغة الصينية بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بكلية الألسن وذلك غدا الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٢ من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر بقاعة الترجمة الفورية بالكلية.

ويعد اليوم العالمى للغة الصينية هو يوم يتم فيه الاحتفال باللغة الصينية من كل عام، وسوف يتم الاحتفال به هذا العام فى جامعة عين شمس، بمشاركة قسم اللغة الصينية بكلية الألسن وبحضور نخبة من اساتذة وطلاب القسم، كما سيشهد هذا اليوم تقديم عدد من الجوائز وعقد العديد من الفعاليات كالمسابقات والانشطة الثقافية المختلفة التى تتيح الفرصة للطلاب لعرض مواهبهم في علي من يرغب بعرض فقرة فنية سرعة الاتصال بالمعهد ، كما يعد هذا اليوم فرصة لتبادل وعرض الخبرات المختلفة وذلك من جانب الأساتذة وايضا من جانب الطلاب وكل من له قصه وحكاية مع الصين واللغة الصينية.

والجدير بالذكر نظمت كلية البنات جامعة عين شمس قافلة خيرية لمؤسسة “معاناً لإنقاذ إنسان” بالدقي لمن هم بلا مأوى من كبار السن.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة هبة عادل بركات، وكلية كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتوجهت الدكتورة أميرة يوسف والدكتورة هبة عادل ولفيف من أساتذة الكلية إلى زيارة مقر مؤسسة "معاناً لإنقاذ إنسان"، والتى تقوم باستقبال وتأهيل ورعاية من هم بلا مأوى من سن ١٨ سنة وحتى كبار السن، وقد تم تأهيل العديد من المقيمين في المؤسسة.

وتبادل أعضاء القافلة مع المقيمين بالمؤسسة أطراف الحديث، كما تم إهداء مجموعة من المواد الغذائية المختلفة.

وساعدت المؤسسة ١٨٥١ إنسانا ليعود إلى أسرته.

جامعة عين شمس التعاون الدولي التعليم العالي الدكتور محمود المتيني

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