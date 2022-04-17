شوقي يوجه رسالة عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات التدريبية

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات قليلة من انطلاق الامتحانات التدريبية المقرر بدئها غدا .

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، هام جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تهدف إلى أن يتعرف الطلاب ، على منصة الامتحان وشكل الأسئلة .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، سيكون لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.

وانهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع.

وتستعد المدارس الثانوية الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية ، لبدء الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .

فوفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على أجهزة التابلت، اعتباراً من غد الاثنين الموافق 2022/4/18 .

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يستعد الطلاب لها ويتعرفون على مواعيدها الأكيدة.

جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الاثنين 18 ابريل : الفلسفة للصف الاول الثانوي (ساعة)

الثلاثاء 19 ابريل 2022 : رياضيات علمي وادبي لطلاب الصف الثاني الثانوي ( ساعة)

الثلاثاء 26 ابريل : الأحياء للصف الاول الثانوي ( ساعة)

الاربعاء 27 ابريل 2022 : الاحياء علمي و الجغرافيا ادبي للصف الثاني الثانوي

جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ضوابط عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).