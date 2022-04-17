طارق شوقي لأولياء الأمور: يجب التروي في التعامل مع أخبار السوشيال ميديا

ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور والطلاب، التروي في التعامل مع أخبار السوشيال الميديا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “حدث منذ قليل أن نشرت صفحة مجلس أمناء وسط القاهرة على فيس بوك خبرا خاطئا نصه كالتالي ( تم تأجيل الامتحانات التي لا تضاف إلى المجموع للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلي بعد عيد الفطر المبارك)”.

وأضاف وزير التربية والتعليم، “بمجرد نشر هذا الخبر الخاطئ وصلتنا مئات الأسئلة عن صحته، ونؤكد أنه خبر خاطئ نتج عن خطأ من أحد المديرين”.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تنشر حتى الآن جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، ولم يقل أحدًا من الوزارة انه مسموح بعقد الامتحانات في رمضان من الاساس.

وقال وزير التربية والتعليم : إذًا لو تروينا قليلا سوف نكتشف ان الخبر غير منطقي تماما ، بدون اسئلة او تكذيب او استهلاك لوقتنا جميعا.

كما ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات قليلة من انطلاق الامتحانات التدريبية المقرر بدئها غدا .

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، هام جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تهدف إلى أن يتعرف الطلاب ، على منصة الامتحان وشكل الأسئلة .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليمي الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، سيكون لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.

وانهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع.

وتستعد المدارس الثانوية الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية ، لبدء الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .

فوفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على أجهزة التابلت، اعتباراً من غد الاثنين الموافق 2022/4/18 .

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يستعد الطلاب لها ويتعرفون على مواعيدها الأكيدة.

جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 18 ابريل : الفلسفة للصف الأول الثانوي (ساعة)

الثلاثاء 19 ابريل 2022 : رياضيات علمي وادبي لطلاب الصف الثاني الثانوي ( ساعة)

الثلاثاء 26 ابريل : الأحياء للصف الأول الثانوي ( ساعة)

الأربعاء 27 ابريل 2022 : الأحياء علمي والجغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي