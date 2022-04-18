نهلة سلامة: "أبويا كان بيحب يعيش حياته وخد ورثي"

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تُحب والدتها أكثر من والدها، معقبة: "مامتي هي كل حاجة في حياتي"، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها انفصلا عندما كانت تبلغ من العمر عام واحد فقط، معقبة: "أنا عيشت مع أمي، فعلشان كدت متعلقة بيها أوي لحد دلوقتي كمان".

وأضافت نهلة سلامة خلال لقائها مع برنامج "سابع سما"، والذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "جوز مامتي كان محترم وطيب، وهو اللي شال مسئوليتي .. وكان بيديني اهتمام وحب".

وتابعت الفنانة: "بابا وقف جمبي في مواقف كتيرة .. بس هو كان بيحب يعيش حياته .. فمعندوش وقت يدي اهتمام ليا .. ورغم انه كتير زعلني وخد ورثي إلا اني بحبه لأن ده غصب عنه وأكيد بيحبني لأني كده كده بنته".