أحمد مرتضى منصور: رئيس النادي سيفي بوعده بمكافأة كبيرة لـ "طائرة الزمالك"

أعرب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسئول عن ملف ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء عن سعادته بحصول فريق الكرة الطائرة الأول بالنادي على بطولة الدوري الممتاز.



وأكد أحمد مرتضى، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن صرف مكافأة كبيرة لفريق الطائرة كما وعدهم من قبل.. مؤكدا أن مجلس الإدارة يساند كل الفرق الرياضية بالنادي ويشجعهم على الفوز والتتويج بالبطولات.



وحث أحمد مرتضى اللاعبين والجهاز الفني لطائرة الزمالك على التتويج بكأس مصر.



وتوج طائرة الزمالك ببطولة الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-صفر في مباريات الدور النهائي للبطولة.