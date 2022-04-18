رئيس صربيا: فرض العقوبات أمر غير أخلاقي ولا معنى له

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الأحد، إن فرض العقوبات أمر غير أخلاقي ولا معنى له، ولهذا السبب لم تنضم صربيا إلى العقوبات ضد روسيا.



وأوضح فوتشيتش -وفقًا لوكالة "تاس" الروسية- أنه "من غير الأخلاقي فرض عقوبات، كما أنها لا تسفر عن نتيجة، ولقد دعمتنا روسيا دائمًا في قضية وحدة الأراضي".



وفي خطاب إلى الأمة في وقت سابق، قال الرئيس الصربي إن بلاده تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها لن تفرض عقوبات على روسيا، كما أعلن أن بلاده ستعلق تدريبات الجيش والشرطة مع جميع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن صربيا تعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين شقيقتين، وتأسف لما يجري في أوروبا الشرقية، ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.