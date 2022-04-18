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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلوع الروح الحلقة 3 .. ابن منة شلبي يعاني من مرض نادر| صور

منة شلبي فى مسلسل
منة شلبي فى مسلسل بطلوع الروح

أذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل بطلوع الروح علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد الإلكترونية ، والذي يقوم ببطولته كل من منة شلبي وإلهام شاهين .


وجاءت  الحلقة الثالثة من مسلسل بطلوع الروح لتحمل أحداثا عديدة ومنها الكشف عن أن ابن روح ( منة شلبي ) يعاني من مرض نادر، ولكنها لم تجد الدواء في المكان الذي تعيش فيه .

فيما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بطلوع الروح مشادة بين روح وزوجها ( محمد حاتم ) بسبب ما فعله بها وإجبارها علي الانتقال الي داعش رغما عنها .

وكانت قد جاءت أحداث الحلقة الأولى مشوقه ، حيث دارت الأحداث حول زوجين ( منة شلبي ومحمد حاتم ) تنشأ بينهم قصة حب في الجامعة وتكلل بالزواج ، إلا أن الزوج  تحدث تغيرات بعد أن يصبح متشدد دينيا ، ويخدع زوجته بالسفر إلى تركيا للاحتفال بعيد زواجهما. 


وبعد السفر تفاجأ الزوجة ( منة شلبي ) برفقة زوجها إلا أنها تفاجأ بوجود زميل له في الجامعة ، الذي يخطف نجلهما بعلم والده الذي  يخير زوجته إما بالرحيل والعودة إلى مصر وعدم السماح لها برؤية ابنها مرة أخرى أول الذهاب معه إلى دولة الخلافة ( كما يدعي )  في نهاية الحلقة تذهب معه بعد أن تفشل الشرطة في إعادته لها .

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .


يضم مسلسل بطلوع الروح  العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".


أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة

بطلوع الروح مسلسل بطلوع الروح مسلسل “بطلوع الروح محمد حاتم منة شلبي إلهام شاهين

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