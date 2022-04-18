الأولى من نوعها بالعالم.. صندوق علاج الإدمان يمنح الفرصة للمتعافين لإدارة مراكز العلاج

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن فكرة علاج الإدمان لا تتوقف اليوم على فكرة العلاج الدوائي، بل التأهيل النفسي والاجتماعي للشخص وتغيير جودة حياة المتعافي، مشيرا إلى أنه فى حال الاعتماد على فكرة سحب المخدر من الجسم أو العلاج الطبي فقط، تصل نسبة التعافي إلى 10%، أما فى حالة وجود تأهيل نفسي واجتماعي تزيد النسبة إلى 50% أو 60%.

وأضاف “عثمان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن نسبة التعافي تصل ل 80% من خلال التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي مع التأهيل النفسي والإجتماعي، موضحا أن الصندوق يقدم فرص تمكين اقتصادي متعددة لمتعافي الإدمان، والمساعدة فى أن يكون رائد أعمال صغيرا.

وتابع أنه خلال الفترة الماضية تم توفير قروض مع بنك ناصر الاجتماعي بحوالي أكثر من 6 ملايين جنيه، وفي نفس الوقت يتم التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، مثل: السباكة والنجارة وتصليح الأجهزة الكهربائية أو غيرها.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ قرار أن تأسس كل المراكز العلاجية بالكامل من خلال المتعافين من الإدمان، لافتا إلى أنه فى شهر يونيو ستفتتح القيادة السياسية مركزين لعلاج الإدمان بمحافظتي قنا والجيزة، معقبا: “تم تجهيزها بسواعد من المتعافي من الإدمان.. والتجربة هي الأولي من نوعها فى العالم”.