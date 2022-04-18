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رئيس التحرير
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الحجر البيطري: تشديد الإجراءات الرقابية على المنافذ لحماية استيراد اللحوم والحيوانات الحية

الحجر البيطري
الحجر البيطري

قالت الدكتورة وفاء ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، إنه تم الإعلان عن تشديد الإجراءات الرقابية على المنافذ لحماية استيراد اللحوم والحيوانات الحية، مشيرة إلى أن الحجر البيطري هو الدرع الواقي أو السراج المنيع الذي يتم تتويقه على مصر من أجل منع تسريب أى أمراض وبائية مشتركة عابرة للحدود، والتي ممكن أن تصيب الإنسان أو الحيوان.

وأضافت “ممدوح”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحجر البيطري موجود فى موانئ مصر، موضحة أنه لا يتوقف عن الحدود وهي فرز الشحنات الواردة، ولكنها تتعدي فى بعثات لدول المنشأ التي سيتم إستيراد المنتجات بها.

وتابعت أن إستخراج ترخيص الاستيراد يتطلب تطبيق المعايير المطلوبة عالميا للحوم التي تدخل مصر، أولها: استخراج تراخيص صحية يطبق بها معايير ومتطلبات الأمن الحيوي من أجل حماية الصحة البشرية والثروة الحيوانية، من خلال منظمات عالمية.

الإدارة المركزية للحجر البيطري تشديد الإجراءات استيراد اللحوم موانئ مصر أمراض وبائية تراخيص صحية

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