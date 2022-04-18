تطورات الحرب الروسية.. بدء هجوم جديد على شرق أوكرانيا وقصف لفيف

أعلنت الإدارة العسكرية في لوجانسك الأوكرانية، اليوم الاثنين، بدء هجوم موسكو على شرق البلاد، إذ دخلت قوات روسية مدينة كريمينا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية اليوم الاثنين عن بيان عسكري للخدمة الصحفية للإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك بأن مدينة كريمينا تشهد قتال شوارع حاليًا.

وأضافت الإدارة "يمكننا القول إن الهجوم قد بدأ بالفعل"، مشيرا إلى أن عمليات إجلاء المدنيين "مستحيلة".

من جانبها، قالت قوات دونيتسك الانفصالية، إنها تكثف قصف مصنع أزوفستال كمحاولة للسيطرة عليه، مشيرة إلى السيطرة على جميع أحياء ماريوبول ولا حاجة لفتح ممرات آمنة بها.

يأتي ذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، يومها الـ54 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

من جانبه، كشف رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي، مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم الصاروخي الروسي هذا الصباح.

وقال سادوفي على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم، الاثنين، إن أحد الصواريخ أصاب ورشة لتصليح السيارات في غرب المدينة، كما أسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم طفل.

وأضاف أن نحو 40 سيارة تعرضت لأضرار ودُمِرت، ونشر صورة لبقايا واحدة متفحمة.

وضربت 5 صواريخ مدينة لفيف، إذ قال سادوفي إن خدمات الطوارئ استجابت لهذه الانفجارات.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كانت لفيف وبقية مدن غرب أوكرانيا أقل تأثرًا بالحرب الروسية من أجزاء أخرى من البلاد، وتعتبر ملاذًا آمنًا نسبيًا.

وأدان ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، هذا الهجوم الصاروخي، وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "خمس ضربات صاروخية قوية دفعة واحدة على البنية التحتية لمدينة لفيف الأوروبية القديمة.. يواصل الروس مهاجمتهم بوحشية للمدن الأوكرانية من الجو، معلنين للعالم بأسره "حقهم" في قتل الأوكرانيين".

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا ليرى بنفسه الأدلة على أن القوات الروسية ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الأوكرانيين، وهو مصطلح تجنب الأخير استخدامه.

وقال زيلينسكي لشبكة"'سي إن إن" في مقابلة مسجلة يوم الجمعة لكنها بثت الأحد: "تحدثت معه أمس.. لقد أخبرته للتو أنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، ولكنها ليست سوى الإبادة الجماعية. دعوته للحضور عندما تتاح له الفرصة. سيأتي ويرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".