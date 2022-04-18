رئيس البرلمان يحيل 50 اقتراح برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للحكومة 50 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، وذلك لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها، حيث وافقت عليها لجنة الاقتراحات جميعها.

وأوصى المجلس الحكومة بتنفيذ ما ورد في الاقتراحات من توصيات، والتي جاءت على النحو التالي:

1. العضوين عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن الاستفادة من مبنى مسجد قرية أبو سنة – مركز قليوب – محافظة القلوبية – فى إقامة مركز طبي لخدمة الأهالي.

2. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن معاملة المعلمين الذين يعملون منذ سنوات وحتى الآن بالحصة بالمعلمين الذين يعملون بالحصة فى الإعلان الأخير بنفس القيمة وهي عشرون جنيهًا للحصة.

3. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة بناء مدرسة النخلات للتعليم الأساسي بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

4. العضو نبيل عسكر، بشأن سرعة إنشاء مدرسة بنى عياض الابتدائية رقم (1) بكود رقم (1309789) والكائنة بقرية كفر السيد محمود مركز أبو كبير – محافظة الشرقية.

5. العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن هدم وإعادة بناء مدرسة نجع خليفة الابتدائية بنجع خليفة مركز طهطا محافظة سوهاج لعمل مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية.

6. العضو سميرة الجزار، بشأن استغلال مساحة (10.500م2) الخاصة بمركز تدريب مهنى للتشييد والبناء بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية لبناء مدرسة فني تجارى صناعي.

مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

7. العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بعد المرحلة الإعدادية بمركز أدكو – محافظة البحيرة.

8. العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية على أرض أملاك الدولة المتبرع بها فى قرية غزالة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

9. العضو أحمد العوضى، بشأن تخصيص مساحة 34 فدانًا بمنطقة حوض التل بكفر الأمير عبد الله- بنى سلام- مركز تمي الأمديد - محافظة الدقهلية، بعد تنقيبها لإقامة مدينة صناعية.

10. العضو محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء كوبري خرساني بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

11. العضو زينب السلايمى، بشأن إحلال وتجديد كوبري الجوايدة على ترعة الرمادى- مركز اسنا- محافظة الأقصر.

12. العضو زينب السلايمى، بشأن إنشاء كوبري مشاه بمدخل قرية الطوناب- مركز إسنا- محافظة الأقصر.

13. العضو السيد خضر على جوهر، بشأن تطوير السكة الحديد من محطة مركز طلخا حتى محطة قطار دمياط وتطوير المحطات من مركز طلخا إلى مركز شربين – محافظة الدقهلية.

14. العضو السيد خضر على جوهر، بشأن إنشاء كوبري بمدينة طلخا بجوار مستشفى طلخا بامتداد النيل اتجاه مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية.

15. العضو محمود العزب، بشأن رصف طريق مركز ميت غمر (كفر الشراقوة) عزبة واصف – محافظة الدقهلية.

16. العضو أحمد يحيى الجحش، بشأن استكمال المرحلة الثانية من طريق دفرة / زفتى من مدينة السنطة إلى مدينة زفتى- محافظة الغربية.

17. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور بقرية الحصاينه وتطوير مكاتب تموين شبراهور، ميت غريطة، طنبول الكبرى، برهتموش، البلامون، الحجايزة – التابعة لمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

18. العضو علاء سليمان، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة أسيوط بشركات البترول التى تعمل بالمحافظة.

19. العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع على الغفير- آبار الملك- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

20. العضو أسامة فتحى، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بقرية كفر منصور- مركز طوخ- محافظة القليوبية.

21. العضو مدحت الكمار، بشأن تحمل الهيئة القومية للبريد تكلفة توصيل التيار الكهربائي، وكذلك (عداد مياه الشرب) لمكتب البريد الذى قام ببنائه أهالي قريتي عرب الحسانيه، والقلزم- مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.

22. العضو مجدى الأمير، بشأن الانتهاء من مكتب بريد قرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

23. العضو محمود العزب، بشأن ادخال خطوط التليفونات الأرضية وخدمة الانترنت للبر الشرقي بمركز ميت غمر وأرض الجزيرة- محافظة الدقهلية.

24. العضو على العساس، بشأن تطوير ورفع كفاءة مكاتب بريد (قرية حجاجة- مدينة السرو- إسكندرية الجديدة- قرية الغوابين) محافظة دمياط.

25. العضو حسام الحسينى، بشأن إنشاء عدد من مكاتب البريد، وتوفير ماكينات ATM، وتوفير مكاتب بريد متنقلة بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة.

26. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بأسيوط الجديدة – محافظة أسيوط.

27. العضو علاء سليمان، بشأن تخصيص خمسين فدانًا كمدافن للمواطنين بالمرافق بالهضبة الجديدة بمدينة ناصر الجديدة – مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

28. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء سور حماية حول الترع المبطنة المارة داخل الكتل السكنية – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

29. العضو سليمان عطيوى، بشأن توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع أبو داود الظاهرى – حي مدينة نصر – محافظة القاهرة.

30. العضو إبراهيم عويس، بشأن تشغيل خط مباشر (ميني باص) من مدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية إلى مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.

31. العضو محمد نجيب خالد، بشأن تركيب حنفيات حريق بمدينة الجمالية وطريق ليسا الجمالية بطول (8كم) – محافظة الدقهلية.

32. العضو / محمد فوزى الرفاعى، بشأن رصف مدخل مدينة بيلا من المؤسسة حتى الموقف بنهاية مزلقان السكة الحديد شرق مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ.

33. العضو محمد عبد السلام حجازى، بشأن رصف طريق شبرا البهى – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

34. العضو / أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الوراورة فصلًا من مدينة أبو صوير – محافظة الإسماعيلية.

35. العضو أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية أبو خروع فصلًا عن مدينة أبو صوير – محافظة الإسماعيلية.

36. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن عمل لوحات إرشادية بأسماء القرى والعزب والنجوع والتجمعات السكنية داخل مركز دار السلام – محافظة سوهاج.