عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى ، وذلك بقريتى العتمور قبلى وسبعة قبلى بمركز كوم أمبو، حيث أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع بأن برنامج التثقيف المالى، إستهدف تدريب 100 سيدة وتوعيتهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

وأشار هدى مصطفى، إلى أن البرنامج يتضمن تدريس الدليل التدريبى " التعامل الرشيد مع أموالى " وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة والصادرة عن منظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى التركيز على عدد من الموضوعات المتخصصة ومنها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الإحتياجات والرغبات ، بجانب التعرف على أساليب الإدخار المختلفة وإختيار الأنسب منها ، علاوة على كيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، إلى إستمرار تنظيم فعاليات برنامج " جلسات الدوار " وذلك بقرية منيحة بكوم أمبو بالتعاون مع مديرية الأوقاف .

وأقرأ أيضاً :

محافظ أسوان: مهلة أخيرة لإنهاء أعمال البنية التحتية بطريقى كيما والسماد

أشرف عطية يعتمد حركة محدودة لرؤساء الأحياء والقرى بمركز ومدينة أسوان

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسرة بمختلف القرى والنجوع ولاسيما فى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، مهلة أخيرة أمام شركات مياه الشرب والصرف الصحى وتوزيع الكهرباء حتى نهاية شهر رمضان الحالى لإنهاء كافة أعمال البنية التحتية وإحلال وتجديد الشبكات بطريقى كيما والسماد وذلك للبدء فى مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف الطريقين بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث ستشمل الأعمال توسعة الطريقين ليصبحوا حارتين فى كل إتجاه بعرض 7 متر لكل منهما ، مع تنفيذ الرصف والأرصفة والبلدورات والإنارة والتشجير حيث يأتي ذلك إستكمالاً لخطة المحافظة من أجل مد يد التطوير والتجميل ورفع كفاءة الطرق لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان .

ولفت المحافظ ، إلى أن ذلك سيتزامن مع تحويل حركة النقل الثقيل القادمة من المناجم والمحاجر من طريقى كيما والسماد إلى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم بعد إنشاؤه بالكامل بطول 23 كم وبتكلفة  600 مليون جنيه حيث وصلت معدلات التنفيذ به إلى 65 % حتى الآن .

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

من 30 إبريل وحتى 5 مايو.. مدبولي يصدر قراراً بالإجازة الرسمية لعيد العمال والفطر

الأعلى منذ 15 مارس.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار21 بـ1041 جنيها

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

صدمة كبيرة لمنتظرى هواتف آيفون iPhone 14 لهذا السبب

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: مهلة أخيرة لإنهاء أعمال البنية التحتية بطريقى كيما والسماد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني

مصر تدين الإساءة للقرآن في السويد وتؤكد رفضها المساس بالمُعتقدات الدينية

في وقت حرج.. إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

الأوقاف تقرر فتح المساجد لصلاة العيد قبل الموعد بـ 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق

منها الاختيار 3 والكبير أوي.. نشاط مكثف في تصوير 10 مسلسلات رمضانية في مدينة الانتاج الإعلامي

تصرف همجي.. كبار العلماء بالسعودية تدين واقعة الإساءة إلى القرآن الكريم بالسويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

هالة سرحان: رحيل وائل الإبراشي صدمة.. وروبي نجمة مصر القادمة|فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

اﻟﻤﺰﻳﺪ