استكمال فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى ، وذلك بقريتى العتمور قبلى وسبعة قبلى بمركز كوم أمبو، حيث أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع بأن برنامج التثقيف المالى، إستهدف تدريب 100 سيدة وتوعيتهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

وأشار هدى مصطفى، إلى أن البرنامج يتضمن تدريس الدليل التدريبى " التعامل الرشيد مع أموالى " وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة والصادرة عن منظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى التركيز على عدد من الموضوعات المتخصصة ومنها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الإحتياجات والرغبات ، بجانب التعرف على أساليب الإدخار المختلفة وإختيار الأنسب منها ، علاوة على كيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، إلى إستمرار تنظيم فعاليات برنامج " جلسات الدوار " وذلك بقرية منيحة بكوم أمبو بالتعاون مع مديرية الأوقاف .

وأقرأ أيضاً :

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسرة بمختلف القرى والنجوع ولاسيما فى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، مهلة أخيرة أمام شركات مياه الشرب والصرف الصحى وتوزيع الكهرباء حتى نهاية شهر رمضان الحالى لإنهاء كافة أعمال البنية التحتية وإحلال وتجديد الشبكات بطريقى كيما والسماد وذلك للبدء فى مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف الطريقين بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث ستشمل الأعمال توسعة الطريقين ليصبحوا حارتين فى كل إتجاه بعرض 7 متر لكل منهما ، مع تنفيذ الرصف والأرصفة والبلدورات والإنارة والتشجير حيث يأتي ذلك إستكمالاً لخطة المحافظة من أجل مد يد التطوير والتجميل ورفع كفاءة الطرق لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بمناطق شرق مدينة أسوان .

ولفت المحافظ ، إلى أن ذلك سيتزامن مع تحويل حركة النقل الثقيل القادمة من المناجم والمحاجر من طريقى كيما والسماد إلى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم بعد إنشاؤه بالكامل بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه حيث وصلت معدلات التنفيذ به إلى 65 % حتى الآن .

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان