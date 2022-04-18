ضبط صبي حاول اختطاف طفلة أثناء عودتها من درس خصوصي في السنطة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من القبض علي شاب حاول اختطاف طفلة في العقد الأول من عمرها أثناء عودتها من أحد الدروس بقرية منشأة عبد الله بدائرة مركز السنطة. .



تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة السنطة بمحاولة صبي خطف طفلة 10 سنوات أثناء عودتها من أحد الدروس الخصوصية بقرية الجعفرية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا .

وأفاد والد الطفلة المبلغ أن الصبي استدرج ابنته لكنها استطاعت الهرب وتم الاتصال بالنجدة والتى جاءت علي الفور وكلي ثقة في رجال الشرطة والقضاء لعودة حق ابنتي بعد الرعب والترهيب مما حدث لها .



وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط مباحث مركز السنطة وقوات الشرطة من ضبط المتهم وتم احتجازه بقسم الشرطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .