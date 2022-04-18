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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

صدى البلد

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 50.75 نقطة ليقفل عند مستوى 13733.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات أسلاك، والغاز، وسليمان الحبيب، وبروج للتأمين، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربية، والأبحاث والإعلام، وأسمنت العربية، وبترو رابغ، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.11% و 4.08% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأماك، والإنماء، وأكوا باور، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 20.56 نقطة ليقفل عند مستوى 24214.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1641 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية وكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم أسهم شركات أسلاك

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