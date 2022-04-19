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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19-4-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 19-4-2022، بعد زيادته أمس بمقدار 3 قروش على مستوى البنوك العاملة بمصر .

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 18.37 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.


وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 18.34 جنيه للشراء و 18.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.35 جنيه للشراء و 18.45 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و البركة، نحو 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.


وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 18.37 جنيه للشراء و 18.47 جنيه للبيع في بنوك HSBC، قطر الوطني الأهلي NB، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المشرق، التنمية الصناعية، قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي".


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.39 جنيه للشراء و 18.47 جنيه للبيع في بنوك " مصر الأهلي، فيصل الإصلامي"

أعلي سعر لـ الدولار


بينما سجل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 18.41 جنيه للشراء و 18.47 جنيه للبيع، وفي بنكي التجاري الدولي CIB والأهلي المتحد مسجلا 18.4 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

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