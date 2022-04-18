"القضاء الادارى" يغلق باب الأمل أمام طلاب الثانوية العامة فى 3 محافظات

رفضت دعواهم باعادة تصحيح اجاباتهم ..و"الماسح الضوئى " المتهم الأول

أغلقت محكمة القضاء الادارى باب الأمل أمام مئات طلاب الثانوية العامة الذين أقاموا دعاوى لإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح امتحاناتهم متهمين " الماسح الضوئى " بالخطأ والتسبب فى ضياع درجات كانوا يستحقونها فى عدد من المواد .

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم ، برفض الدعاوى القضائية المقامة من محامين، وكلاء عن عددٍ من أولياء الأمور، طالبوا فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لبعض الطلاب من القاهرة والجيزة والقليوبية .

أكد الطلاب فى دعواهم

ان وزارة التربية والتعليم أصدرت كتابها الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باستبدال نظام التقيم من (البوكليت) إلى البابل شيت عن طريق تسليم الطلاب كراسة أسئلة ورقية إضافة إلى ورقة إجابة بابل شيت، وعقد الامتحانات بنظام النماذج الامتحانية المتعددة وإن دور الطالب في هذه الامتحانات يقتصر فقط على اختيار الإجابات الصحيحة من متعدد، وأنه قد تم إجراء عملية تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي

واكدوا انه على الرغم من الإفصاح الجهير للجهة الإدارية بكتابها الدوري المشار إليه من احتمال حدوث إعطال فنية قد تواجه أجهزة الماسح الضوئي، في أثناء عملية التصحيح، سواء بانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة أو تعطلها أو عدم قدرتها على قراءة كل أو بعض أوراق الإجابات أو أي جزء منها أو فقدان الطالب درجة السؤال حال اختياره لأكثر من بديل للسؤال، وهوما أثار الشك والخوف لدى الجميع فتعالت أصوات المتخصصين في الشأن التعليمي، وأولياء الأمور للمطالبة بعدم استخدام هذا النظام في عملية التصحيح، بسبب تلك المخاوف لأنه قد يترتب عليها أخطاء كارثية يتعذر تداركه، ما سيؤدي إلى العصف بحقوق الطلاب وفقدانهم لدرجاتهم كاملة أو جزء منها .

حكم اعادة تصحيح

ورغم حكم المحكمة الذى صدر اليوم ، الا ان محكمة القضاء الادارى فى 6مارس من العام الماضى ..أصدرت حكماً تاريخياً لطلاب الثانوية العامة، بقبول طلب الشق المستعجل الخاص بإعادة تصحيح أوراق إجابات بعض الطلاب، وتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب يدوياً .

لجنة ثلاثية

واكدت المحكمة ان دور اللجنة الفنية الثلاثية من المتخصصين هو الإطلاع على أوراق إجابة الطلاب ونموذج الإجابة الخاص بورقة إجاباتهم، موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أنّ عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ في تصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظراً لوجود أربعة نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة .

وشمل حكم المحكمة التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، بالإضافة إلى التأكد من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال

واجب النفاذ

ونصت حيثيات الحكم على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الامتحانية موضح بكل نموذج توزيع الدرجات علي كل سؤال بشكل دقيق، واستخراج كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الأوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به .

ورغم الحكم الا إنه مازال باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مفتوح لطلاب الثانوية العامة الذين رفضت دعواهم من محكمة القضاء الادارى اليوم .