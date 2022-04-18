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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر ينشر البوستر التشويقي لفيلم فارس

فيلم فارس
فيلم فارس

نشر الفنان أحمد زاهر صورة البوستر التشويقي لفيلم “فارس”، عبر  حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد زاهر على صورة البوستر: “بسم الله توكلنا علي الله البوستر التشويقي الرسمي الأول لفيلم #فارس قريبا جدا في كل دور العرض السينمائي في مصر وكل الوطن العربي، ادعولنا ويارب يعجبكم”.

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وحل أحمد زاهر، ضيفا على الفنان أمير كرارة  في برنامج “ سهرانين ” المذاع على قناة "أون".

وقال الفنان أحمد زاهر،: "أنا مش عايز حاجه من الدنيا حاليا غير بناتي"، موضحا: "البنات أحلى حاجه في الدنيا".

وأضاف: "كان نفسي أخلف ولد واسميه يوسف، واتفقنا أنا وزوجتي أننا عايزين نجيب ولد، وكنت ساعتها بنحضر لمسلسل حكاية حياة، وكنت حاطط في دماغي إني هخلف يوسف، لذلك اسمي في المسلسل كان يوسف على اسم ابني اللي جاي لأن مراتي كانت حامل".

وواصل حديثه: "مرضيتش أخلي مراتي تعمل سونار، لأني كنت خلفت بنتين وكنت بقول دا ولد، وفي الآخر جات منى، قولت الحمد لله مش هخلف تاني، وسعيد إن عندي 4 بنات".

كما تحدث الفنان أحمد زاهر عن كواليس فترة الطفولة: "والدتي طبيبة وسافرت  للعمل في مستشفى بنيجيريا وسافرت معها والتحقت بالمدرسة في نيجيريا ومكنتش اعرف اتكلم انجليزي وساعتها كان عندي 5 سنوات ".

وأضاف :" كنت في حالة من الرعب بسبب عدم تواجد أحد من العائلة في نيجيريا ولما روحت المدرسة  مكنتش عارف اتكلم مع زملائي في المدرسة ".

واختتم احمد زاهر :" كنت دايما لوحدي في نيجيريا وعملت مشاكل كثيرة، وكنت شقي لدرجة كبيرة بسبب إحساسي بأنني وحيد ". 

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