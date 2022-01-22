أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد إبنته الصغرى

إحتفل الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاد إبنته الصغرى منى.

نشر أحمد زاهر عدة صور من الاحتفال، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام"، وعلق عليها قائلاً: “كل سنه و انتي طيبه يا مونمون يا حته من قلبي و عقبال مليون سنه ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلب ابوكي ويرزقك ويسعدك بحبك يا منمونتي”.

يذكر أن نشر الفنان أحمد زاهر، عدة صور له من كواليس مسلسلة الجديد “سوشيال” و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد زاهر" #مسلسل #سوشيال #قريبا #رؤوف_عبد_العزيز #social #soon ".

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية.

وكشفت الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلي قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر كلا من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم