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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 5 حيل لتسريع أداء هاتفك الأندرويد في دقائق

أفضل 5 حيل لتسريع
أفضل 5 حيل لتسريع أداء هاتفك الأندرويد في دقائق

يعد استخدام الهواتف الذكية لساعات طويلة خلال اليوم لأسباب مختلفة عاملا رئيسيا في قلة كفاءتها وبطء أدائها بشكل واضح، ويتأثر أداء هواتف أندرويد بشكل أكبر من هواتف آيفون نظرا لطبيعة نظام تشغيلها المفتوحة والتى غالبا ما تعرضها لمشكلات أكبر.

وبحسب مجلة PCMag الأمريكية فإن هناك عدد من الحيل التى يمكن اتباعها على هواتف أندرويد لجعل هذه الهواتف أقل إزعاجا لمستخدميها وكذلك أكثر كفاءة وسرعة في الأداء، ونعرض عدد منها فيما يلى :   
 

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1. تعطيل تطبيقات Bloatware

delete bloatware
أفضل 5 حيل لتسريع أداء هاتفك الأندرويد في دقائق  

 

سواء كان هاتفك من تصنيع شركات مثل سامسونج و جوجل ووان بلس وغيرها من الشركات فإنه يأتي مثبتًا بشكل مسبق مع عدد من التطبيقات التي ربما لا تريدها، ويمكن أن تأتي تطبيقات  bloatware هذه من قِبل الشركة المصنعة لهاتفك مع عدد من التطبيقات التى لا تريدها فعلا، لذلك فإن حذف هذه التطبيقات يعتبر أمرا جيدا خاصة إذا كنت لا تستخدمها  أبدا.  

 

2. إيقاف تشغيل السطوع التلقائي

adaptive brightness
أفضل 5 حيل لتسريع أداء هاتفك الأندرويد في دقائق  

 

يعمل السطوع التلقائي في الشاشة إلى استهلاك كمية كبيرة من ىطاقة البطارية بالإضافة إلى إضعاف الأداء بشكل كبير، ويعد إلغاؤه في هاتفك الأندرويد أمرا ضروريا في الأوقات التي لا تحتاجه فيها.

انتقل إلى إعدادات العرض بهاتفك أو افتح الظل المنسدل وقم بتعطيل الميزة، كم يمكنك بعد ذلك تحريك شريط التمرير يدويًا إلى السطوع المطلوب.

 

3.تشغيل "الوضع الداكن"

dark mode
أفضل 5 حيل لتسريع أداء هاتفك الأندرويد في دقائق  

 

يعد  تشغيل الوضع الداكن أو المظلم ، والذي والذى تم إطلاقه على نظام التشغيل أندرويد 10، واحدا من الأياء التى يمكنها توفير كمية كبيرة من الطاقة وتعمل على راحة العينين، وتوفير أداء الهاتف، وقم بتفعيله من إعدادات العرض أو قائمة الإعدادات السريعة، ثم احتفظ به بشكل دائم أو اضبطه للتشغيل والإيقاف في أوقات محددة، و إذا كنت لا تريدهعلى مستوى النظام ، فقم بتشغيله لتطبيقات معينة بدلاً من ذلك.



4. إدارة الإشعارات الخاصة بك

notifications
أفضل 5 حيل لتسريع أداء هاتفك الأندرويد في دقائق  

 

وإذا أصبحت تنبيهات التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل أو تطبيقات الألعاب تسبب إزعاجا كبيرا لك  ، فقم بإيقاف تشغيلها بالذهاب إلى إعدادات الإشعارات وعرض قائمة بالتطبيقات للتبديل، كما يمكنك الحصول على مزيد من الدقة من خلال النقر على اسم التطبيق لتعطيل الإشعارات المرئية والمسموعة.

تتيح لك بعض التطبيقات أيضًا إيقاف تشغيل التنبيهات لميزات معينة داخل التطبيق ، مع ترك الآخرين قيد التشغيل، حيث يتيح لك فيسبوك إيقاف تشغيل الإشعارات الخاصة بالعلامات والتعليقات والتذكيرات بشكل مستقل عن بعضها البعض.

 

5. قم بتمكين وضع "الرجاء عدم الإزعاج"

do not disturb
أفضل 5 حيل لتسريع أداء هاتفك الأندرويد في دقائق  

 

قم بإعداد وضع Do Not Disturb أو  "عدم الإزعاج"،  للتخلص من إزعاج المكالمات والإشعارات على التطبيقات المختلفة وكذلك تلقي رسائل البريد الإلكتروني.

وقم بتشغيله لكتم صوت جميع المكالمات والتنبيهات الواردة على الفور ، أو جدولة التنشيط في وقت أو يوم معين من الأسبوع. إذا كنت قلقًا بشأن حالات الطوارئ ، فيمكنك السماح لجهات اتصال وتطبيقات معينة بالاختراق عن طريق إضافتها إلى قائمة الاستثناءات الخاصة بك.
 

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