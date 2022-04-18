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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميار الببلاوي: محدش بيقولي يا دكتوره بعد 12 سنة شقى ودراسة.. فيديو

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن تشعر بالقهر والحزن لتجاهل بعض الأشخاص درجتها العلمية، "بيقولولي يا ميار مع إني حصلت على الدكتوراه بعد 12 سنة من الدراسة وعمل الدبلومات ورسالة الدكتورة، وبيقولوا لناس معاه دكتوراه فخرية يا دكتور.. وأعرف واحد حاصل على دبلوم وبيقولوه يا دكتوره".

 

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم أحب الفن والتمثيل في حياتي، ولكنها عملت به هربا من سيطرة والدها، فقامت بمعاندة والدها كثيرا بدخولها المجال الفني رغبة في الخروج من المنزل بأي وسيلة.

 

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، "لحظة وفاة أمي مش بتروح من أمام عيني.. مكنتش مؤهلة نفسيا إنها متكونش في حياتي..  فقدت السند بعد وفاة أمي ووالدي".

محمد موسى ميار الببلاوي برنامج خط أحمر الفنانة ميار الببلاوي دكتوراه فخرية قناة الحدث الدكتوراه

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