رئيس جامعة أسوان يشارك طلاب مدينة أبوالريش إفطار اليوم

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الإثنين، بزيارة طلاب المدينة الجامعية بمنطقة أبو الريش وذلك لتناول إفطار شهر رمضان المبارك مع الطلاب في مطعم المدينة.

وقال الدكتور أيمن عثمان إطمئن على حالة الإفطار للطلاب المقيمين بالمدينة حتى الآن، نظراً لظروف سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ في ظل توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإلتزام بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى .

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وتنقل أيمن عثمان بين موائد الطلاب وشاركهم طعام الإفطار ، وتفقد المطابخ ومعدات الطهى للتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، وتناول الإفطار مع الطلاب، كما إستمع لمقترحاتهم في حضور مسئولى المدينة الجامعية فى منطقة أبو الريش.

ولاقت الزيارة إرتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعية الذين حرصوا على إلتقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية في هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والإجتماعية والتي تساعد الطلاب على التفوق والتميز العلمى والبحثى والريادى فى خدمة الوطن.

وكان قد رافق رئيس الجامعة كل من الدكتور مجدى محمد علي مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وإسلام يوسف مسئول الإتحادات الطلابية، والمهندس أحمد عبد الشافى مدير التغذية، بجانبةمنصور المغازى رئيس إتحاد طلاب جامعة أسوان، وعبد الرحمن شعراوى نائب رئيس الإتحاد والعاملين بالمدينة الجامعية.

هذا وفي إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئولية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حركة تغييرات محدودة لرؤساء الأحياء تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم.

مؤكداً على أن ذلك يأتى متواكباً مع إصدار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتى تضمنت نقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظ الدقهلية لتولى منصب سكرتير عام محافظة أسوان ، وكذا نقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط لتولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان ، مع تكليف إبراهيم سليمان برئاسه مركز ومدينه ادفو بدرجة مدير عام.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن حركة تغييرات رؤساء الأحياء شملت تكليف محمد ممدوح أحمد رئيس حى جنوب بالعمل كرئيس لحى غرب ، ومحمد عبد المنعم محمد رئيس قرية إقليت بمركز كوم أمبو للعمل كرئيس حى جنوب ، ومصطفى جمعة حزين رئيس قرية وادى العلاقى للعمل كرئيس لحى الصداقة ، ومحمد علاء الدين بسطاوى رئيس قرية وادى كركر للعمل كرئيس لقرية وادى العلاقى ، ومايكل رفعت زاخر سكرتير قرية وادى كركر للعمل كرئيس للقرية .

رئيس جامعة أسوان يتناول وجبة إفطار رمضان مع الطلاب