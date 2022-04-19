أحمد كريمة: صدقة الفطر تخرج بحد أدنى 15 جنيها عن الفرد| فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله- سبحانه وتعالى- قال: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا”، مؤكدا أن المال هو الأصل في إخراج زكاة الفطر.

وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء له ببرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى”، أن النبي- صلى الله عليه وسلم-، قد أمر بإخراج الزكاة صاع من تمر، أو نصف صاع من القمح، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يجوز إخراجها حبوبًا.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ديننا مرن وواسع ومتسع، مؤكدا أن صدقة الفطر تخرج قيمة، بحد أدنى 15 جنيها عن الفرد.

وأشار أحمد كريمة إلى أنه من الممكن الزيادة، وفقا لما أعلنت دار الإفتاء المصرية.