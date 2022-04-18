الشوط الأول .. فاركو يتعادل مع المقاولون سلبيا بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فاركو والمقاولون العرب بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب لذئاب الجبل.

ويحتل فاركو المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري ولديه 18 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس عشر ولديه 12 نقطة.

تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب اليوم

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا - عبد الله بكرى - رامي صبري - جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد البحراوي - محمود جهاد - محمود حمادة - أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب - أحمد شريف.

بدلاء فاركو أمام المقاولون العرب

محمد سعيد "شيكا" - علاء سلامة - علي بهيج - بلال جمال - هشام فتح الله - أحمد عوض - عزمي غوما - رزقي حمرون - محمد أسامة.