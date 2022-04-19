ليلى غفران تروي تفاصيل زيارتها الغريبة في الحسين والرجل الذي ظهر لها..فيديو

قالت الفنانة ليلي غفران ، إنها ذات مرة أخذت صديقاتها وذهبت بهم إلى مسجد الحسين لصلاة الفجر، مؤكدة أنها أثناء ركن سيارتها ظهر لها رجل فجاه وقال لي لحظة هيجيب المفتاح وذهب وجلب مفتاح كبير ودخلنا بالفعل إلي المسجد وانا لا اعرف هذا الرجل هذا حدث بالصدفة .

وأضافت ليلي غفران خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن هذه كانت الزيارة الأولي ومن ذلك الوقت وأنا دائما اذهب إلي مسجد الحسين ودائما ادعوا بالستر والرضا .

وأوضحت ليلي غفران ، إنها تحاول جاهدة الأن أن تعطي " الله " حقه ، مؤكدة أن الصلاة تعطي الجسد راحة وطمأنينة للعقل والروح .