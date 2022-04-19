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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالا بعيد الفصح.. أرنب في استقبال الصحفيين بالبيت الأبيض.. صور

ارنب في البيت الأبيض
ارنب في البيت الأبيض

ظهر شخص يرتدي شخصية أرنب في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بالمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، وذلك احتفالا بعيد الفصح.

وكان أرنب عيد الفصح في استقبال الصحفيين في بداية التحديث الإخباري اليومي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي.

وكان وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، نداءً حزينًا إلى قادة العالم خلال عيد الفصح من أجل السلام رغم استمرار الحرب التي وصفها بـ “الحمقاء” في أوكرانيا، واشتعال النزاعات المسلحة الأخرى المستعرة في العالم، معربا عن قلقه من مخاطر حرب نووية محتملة.

وقال البابا فرانسيس، متحدثًا من الشرفة المركزية في ساحة القديس بطرس، “أتمنى أن يكون هناك سلام لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، التي حُرمت بشدة بسبب العنف والدمار لهذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها والتي انجرفت إليها”.

وكان البابا قد انتهى من الاحتفال بعيد الفصح في الساحة المليئة بالمؤمنين بمناسبة العيد للمرة الأولى منذ أن بدأ الوباء في أوائل عام 2020، وسط تصفيق كثير من الحشد، الذي قدر الفاتيكان أن عدده مائة ألف في الميدان وعلى بعد الجادة المجاورة ، عندما ذكر أوكرانيا.

البيت الأبيض البابا فرانسيس أوكرانيا عيد الفصح جين بساكي

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