عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القشطة المنزلية لـ الشيف رانيا المصري

القشطة
القشطة

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل القشطة المنزلية، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي، يمكنك أن تستخدميها فى الكثير من الحلويات فى حشو الكنافة والقطايف. 

txt

مختلفة ولذيذة.. طريقة تحضير الكنافة بالفواكه بالخطوات

txt

بدون خميرة.. طريقة عمل عجينة القطايف

المقادير


٢ لتر حليب كامل الدسم ( من عند اللبان طازج).
ربع كوب خل.
مقادير مهلبية ثقيلة القوام.
ملعقتين و نصف كبار نشا.
ملعقة كبيرة سميد.
ملعقتين كبار سكر.
كوب حليب.
ملعقة زبدة .
ربع كيلو قشطة .
فانيليا.


خطوات التحضير


1- يسخن الحليب إلى ان يصل قبل مرحلة الغليان نضيف الخل و نحرك حتى  ( يفصل أو يقطع ).
2- صفي القريشة من الماء بواسطة مصفى و تكبس جيدا باليد لنتخلص من كل السوائل.
3- الخطوة الاولة في تحضير المهلبية ثقيلة القوام،  نذيب النشا مع كوب الحليب على البارد ثم نضيف السميد و السكر و نضعهم على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي المزيج و ويصبح أكثر سماكة ثم نهدي النار و نستمر بالتقليب دقيقتين حتى ينضج النشا تماما.
4- توضع قطعة زبدة و نقلبها معها جيدا و تترك حتى تبرد.
5- تخلط القريشة مع المهلبية الثقيلة المطبوخة و القشطة المعلبة او الطازجة ويضرب الخليط بمحضرة الطعام ( الخلاط أو الكبه ) ويضاف الفانيليا اخر حاجه .

ملحوظة

يمكن استعمال القشطة فى حشو الحلويات، وتخزينها بالفريزر، لكن بعد تخزينها سنلاحظ أنها تصبح بقوام مفتت وليس كريمي، والحل لتعود كما كانت؛ هو وضعها في محضر الطعام وخفقها، مع إضافة ملعقة كبيرة من الماء المغلي، أو أكثر، حسب الحاجة دون المبالغة حتى لا تصبح سائلة.

كما يمكن وضعها بالثلاجة ليومين فقط، ويجب حفظها بالفريزر إذا كانت الكمية كبيرة.

كنافة طريقة عمل حلوى يصل طريقة تحضير الكنافة القطايف health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أعظم مكفرات الذنوب .. 10 أعمال تمحو عنك جميع الخطايا لا تغفلها

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويريح القلب.. يحفظك من الشيطان

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

وزير القوى العاملة : توفير 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه .. الإمارات تسمح لموظفي الحكومة الاتحادية بالعمل عن بعد يوم الجمعة.. قبول طلبات 55 وظيفة بأجور تصل إلي 5000 جنيه بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور يعقد اجتماعا مع مذيعي ومذيعات قناة نادي الزمالك

سريلانكا تطلب مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي

لإثارته الفتنة.. الأهلى يشكو خالد الغندور والأخير يعتذر

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بنجع حمادي| أسماء

لتحفيز محمد شريف.. موسيماني يجهز صلاح محسن قبل مواجهة الرجاء المغربي

استمرار الارتفاع في إصابات كورونا بالصين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ