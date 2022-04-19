طريقة عمل القشطة المنزلية لـ الشيف رانيا المصري

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل القشطة المنزلية، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي، يمكنك أن تستخدميها فى الكثير من الحلويات فى حشو الكنافة والقطايف.

المقادير



٢ لتر حليب كامل الدسم ( من عند اللبان طازج).

ربع كوب خل.

مقادير مهلبية ثقيلة القوام.

ملعقتين و نصف كبار نشا.

ملعقة كبيرة سميد.

ملعقتين كبار سكر.

كوب حليب.

ملعقة زبدة .

ربع كيلو قشطة .

فانيليا.



خطوات التحضير



1- يسخن الحليب إلى ان يصل قبل مرحلة الغليان نضيف الخل و نحرك حتى ( يفصل أو يقطع ).

2- صفي القريشة من الماء بواسطة مصفى و تكبس جيدا باليد لنتخلص من كل السوائل.

3- الخطوة الاولة في تحضير المهلبية ثقيلة القوام، نذيب النشا مع كوب الحليب على البارد ثم نضيف السميد و السكر و نضعهم على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي المزيج و ويصبح أكثر سماكة ثم نهدي النار و نستمر بالتقليب دقيقتين حتى ينضج النشا تماما.

4- توضع قطعة زبدة و نقلبها معها جيدا و تترك حتى تبرد.

5- تخلط القريشة مع المهلبية الثقيلة المطبوخة و القشطة المعلبة او الطازجة ويضرب الخليط بمحضرة الطعام ( الخلاط أو الكبه ) ويضاف الفانيليا اخر حاجه .

ملحوظة

يمكن استعمال القشطة فى حشو الحلويات، وتخزينها بالفريزر، لكن بعد تخزينها سنلاحظ أنها تصبح بقوام مفتت وليس كريمي، والحل لتعود كما كانت؛ هو وضعها في محضر الطعام وخفقها، مع إضافة ملعقة كبيرة من الماء المغلي، أو أكثر، حسب الحاجة دون المبالغة حتى لا تصبح سائلة.



كما يمكن وضعها بالثلاجة ليومين فقط، ويجب حفظها بالفريزر إذا كانت الكمية كبيرة.