بدون خميرة.. طريقة عمل عجينة القطايف

القطايف من الأكلات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بالأخص خلال شهر رمضان كريم، و تتنوع حشوات القطايف سواء في الحلو أو الحادق فيمكنك تقديمها بالعديد من الحشوات المختلفة.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل عجينة القطايف بدون خميرة في المنزل.

مقادير عجينة القطايف بدون خميرة:



2 كوب دقيق

نصف كوب سميد

ربع كوب حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

3 كوب ماء



طريقة تحضير عجينة القطايف بدون خميرة:



- يخلط الدقيق والسميد واللبن البودرة والسكر والبيكنج بودر.

- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على قوام سائل متوسط القوام.

- يصب الخليط على مراحل في طاسة ساخنة على النار.

- يمكن أن تحشى بالحشوات المختلفة حسب الرغبة.

- تقلى في الزيت ثم توضع في الشربات.

- ترفع من الشربات وتقدم.