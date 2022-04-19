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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاة 19 سائحا من جنسيات مختلفة.. تفاصيل احتراق مركب سياحى في الغردقة

صدى البلد

كشفت مصادر ملاحية بمدينة الغردقة أن المركب السياحى الذى اندلعت به النيران صباح اليوم، الثلاثاء، بمدينة الغردقة كان على متنه 15 أمريكيا و4 إنجليزيين و8 أشخاص هم طاقم المركب، وأنهم نجوا جميعا بعد خروجهم من المركب قبل ان تبتلع النيران كامل جسد المركب، وتم انتشالهم جميعا بواسطة المراكب القريبة بالمنطقة التى حدث بها الحريق.

وأوضح المصدر أن المركب خرج فى رحلة سفارى غوص لمدة أسبوعين شمال مدينة الغردقة، وكان قد خرج للتو من مارينا الغردقة، ولكن فوجئوا باندلاع النيران بالمركب ومع الرياح الشديدة امتدت إلى كامل جسد المركب.

 تتعدى تكلفته 30 مليون جنيه

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تلقت إخطارا باندلاع النيران بمركب “سكوبا سين”، وعلى متنه عدد من السياح من جنسيات مختلفة، حيث خرج لرحلة سفارة غوص شمال مدينة الغردقة، وقد شبت النيران بجسد المركب وسيطرت على كامل جسده، وتم انتشال وإخراج جميع السياح وطاقم المركب، ولا توجد أى خسائر بشرية، فيما أتت النيران على كامل جسد المركب الذى تتعدى تكلفتة 30 مليون جنيه.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر البحر الأحمر الرحلات البحرية

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