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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب باستثمار أصول الأوقاف بشراكة محلية وحق انتفاع

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقتة على الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات في كلمتة اليوم أمام الجلسة العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة على الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 202 بضرورة زيادة الإنتاج ، وإستثمار أصول الأوقاف بشراكة محلية وحق إنتفاع متسائلا: كيف تدار الأصول فى وزارة الاوقاف التى تقدر بتريليونات؟ .
وقال  رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الملاحظات من اللجنه علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، امر طبيعي وجود عجز دائم في الموازنه ، حيث أنه طالما الإنتاج المصري لا يكفي إحتياجات السوق ،  لابد أن يكون هناك عجز ، فى الموازنه والانتاج المحلي غير كافي وبالتالي بنلجأ للاستيراد وبالتالي يكون هناك عجز نظرا للانفجار السكاني ، وأيضا في ظل ما يواجه العالم من تحديات في ظل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التى غيرت مفردات الصرف والإنفاق .

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، بضرورة   وجود حملات توعية ويكون هناك دور للنواب لتوعية المواطن المصري ،  بأهمية العمل حتى يكون لدينا إنتاج ، ونقلل من الإستيراد ويكون لدينا إكنفاء ذاتي لتقليل الفاتورة الإستيرادة .

موازنة الأوقاف المالية جائحة كورونا مصر

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