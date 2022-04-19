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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حياة كريمة.. الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، يومي ١٨ و ١٩ رمضان ١٤٤٣   للكشف والعلاج مجانًا.

الصحة تطلق 10 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا بالمحافظات

إطلاق 4 قوافل طبية في خطة شهر أبريل بدمياط

وأضافت وزارة  الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

 

الصحة توضح المحافظات المستهدفة 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظات ( الجيزة - سوهاج- أسيوط - الأسكندرية  - القليوبية

الصحة: فحص 10 ملايين و836 الف طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و836 ألفاً و959 طالباً، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.


وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفني معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

الصحة الرئيس العلاج حياة كريمة الجيزة سوهاج أسيوط

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