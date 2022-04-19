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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاج رائحة الفم الكريهة.. 4 معطرات طبيعية بعد الأكل

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

يعاني بعض الأشخاص من رائحة الفم الكريهة المستمرة، والتي يمكن أن تكون محرجة جدًا، وهي ناتجة عن تراكم البكتيريا في الفم، والتي تنتج غازات يمكن أن تشم. 

تنتج الرائحة بشكل عام عندما تكسر البكتيريا السكريات والنشويات في الأطعمة التي نتناولها، وفي بعض الحالات يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل خطيرة في الأسنان مثل أمراض اللثة أو تسوس الأسنان.

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علاج رائحة الفم الكريهة

وفي حين أن أفضل حل للتخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة هو إجراء فحوصات الأسنان بانتظام، فإن بعض العلاجات التي تم اختبارها بمرور الوقت قد تساعد أيضًا في التخلص من هذه المشكلات.

إليك 4 من معطرات الفم الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في حل مشكلة رائحة الفم الكريهة.

1- القرنفل 

القرنفل هو عنصر شائع آخر موجود في مخزننا يمكن أن يساعد في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة وتورم اللثة، وخصائصه المضادة للبكتيريا تقلل من عدد البكتيريا في الفم وتقلل من مخاطر مشاكل الأسنان الأخرى مثل النزيف وتسوس الأسنان. 

يمكنك فقط وضع بضع قطع من القرنفل في فمك ومضغها للتخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة.

2- الماء 

يمكن أن يؤدي تناول كمية أقل من الماء في يوم واحد إلى جعل رائحة الفم كريهة، يساعد الماء على طرد البكتيريا من الفم ويمنعها أيضًا من التكاثر في الفم، يساعد في الحفاظ على أنفاسك منتعشة، لذا  إذا شعرت برائحة أنفاسك كثيرًا، اشرب الكثير من الماء يوميًا. يمكنك أيضًا عصر نصف ليمونة في الماء لجعل رائحة أنفاسك منعشة.

3- العسل بالقرفة

يتمتع كل من العسل والقرفة بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل نمو البكتيريا في فمك والحفاظ على صحة اللثة. 

يمكن أن يؤدي تطبيق العسل ومعجون القرفة على أسنانك ولثتك بانتظام إلى تقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان ونزيف اللثة وحتى رائحة الفم الكريهة. 

4- الماء بالملح 

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تمنع نمو البكتيريا السيئة في الفم وتجعل رائحة نفسك منعشة، تجعل المياه المالحة من الصعب على البكتيريا المسببة للرائحة التكاثر في الفم وطردها بعيدًاـ عليك فقط خلط 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء والغرغرة بها قبل الخروج وبعد تناول الطعام.

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