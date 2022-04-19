التضامن توزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في جنوب سيناء

دعما من وزارة التضامن الاجتماعي .. 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالي جنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة الخير التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى، وتشمل القافلة 5 سيارات محملة بـ10 آلاف كرتونة مواد غذائية.

وقال المحافظ، إنه سيجرى توزيعهم على الأهالي داخل الوديان، والتجمعات البدوية ، وكافة المناطق الأكثر احتياجا بكافة مدن المحافظة و بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والمحافظة، والجمعيات الأهلية.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة التضامن على مشاركتهم الفعالة فى دعم المجتمع المدنى بالمحافظة.

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فودة

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