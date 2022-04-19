عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعما من وزارة التضامن الاجتماعي .. 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالي جنوب سيناء

التضامن توزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في جنوب سيناء

كراتين بنك الطعام
كراتين بنك الطعام

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة الخير التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى، وتشمل القافلة 5 سيارات محملة بـ10 آلاف كرتونة مواد غذائية.

وقال المحافظ، إنه سيجرى توزيعهم على الأهالي داخل الوديان، والتجمعات البدوية ، وكافة المناطق الأكثر احتياجا بكافة مدن المحافظة و بالتعاون  بين مديرية التضامن الاجتماعي والمحافظة، والجمعيات الأهلية.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة التضامن على مشاركتهم الفعالة فى دعم المجتمع المدنى  بالمحافظة.
اقرا ايضا : 
أسراب الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء

 

فودة

FB_IMG_1650389054221~2
FB_IMG_1650389054221~2
FB_IMG_1650389064645~3
FB_IMG_1650389064645~3
FB_IMG_1650389062153~2
FB_IMG_1650389062153~2
وزارة التضامن بنك الطعام اللواء خالد فودة ١٠ الاف كرتوته جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

موضوعات متعلقة

غيوم ورياح وطقس غير مستقر بجنوب سيناء

تمسك بأحلامك.. كلمات الأمل والسعادة على سيارات المواطنين بشرم الشيخ

افطر معانا.. مبادرة من نادي التطوع بشرم الشيخ.. صور

استعدادا لقمة المناخ.. فودة وشاكر يبحثان تفعيل الطاقة المتجددة بشرم الشيخ

وش الخير.. قصة "فولة" صاحب أشهر عربية فول بجنوب سيناء

برلمان مركز شباب طور سيناء ينفذ مبادرة "إفطارك معانا".. صور

فوز المدرسة اليابانيه بشرم الشيخ بالمركز التاسع عالميا في مسابقة اللغة الإنجليزية

أسراب الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء.. فيديو

ترشيحاتنا

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

بث مباشر.. صلاة التراويح في اليوم الثامن عشر من رمضان بمسجد السيدة نفيسة

جيرو يقود تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في نهائي كأس إيطاليا

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. مجموعة قوية لمصر وصدامين عربيين

مصر تصطدم بغينيا وأثيوبيا ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

بايدن يعلن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة.. ولم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر .. وشاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل التصوير

معجزة.. موبايل ينقذ جندي أوكراني من الموت برصاصة قاتلة| فيديو

فيديو

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ