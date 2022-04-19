ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية صلاح ودياز في الشوط الأول

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بمانشستر يونايتد، متقدمًا عليه بهدفين دون مقابل، في قمة مؤجلات الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول لم يُمهل مانشستر يونايتد أكثر من 5 دقائق، حيث افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لـ فريقه من متابعة لتمريرة محمد صلاح من الجهة اليمنى.

وتعرض الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد للإصابة في الدقيقة 10، ليتم استبداله بزميله خيسي لينجارد.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 22 من متابعة للتمريرة الرائعة من ساديو ماني، ليوسع الفارق لفريقه، وكاسرًا صيامه عن التهديف منذ 12 مارس الماضي.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 35، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وقام جمهور ملعب أنفيلد رود بإظهار تضامنهم مع كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة، بالتصفيق له بعد فقدانه نجله أمس.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: فيل جونز- هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف

خط الوسط: إيرون وان بيساكا بيساكا. ـ نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - ماركوس راشفورد.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وفاة نجله الرضيع أمس، إضافة لعدد من الغيابات بسبب الإصابة على رأسها رافاييل فاران ولوك شاو.