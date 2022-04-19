بعد موسم من هبوطه.. فولهام أول الصاعدين للدوري الإنجليزي

تأهل فريق فولهام لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على بريستون بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة 43 لبطولة دوري الدرجة الأولى “ شامبيونشيب”.

افتتح الصربي ميتروفيتش التسجيل لـ فولهام في الدقيقة التاسعة، أعقبه البرتغالي فابيو كارفايو بالهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34.

وعاد ميتروفيتش ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 41، مؤكدًا انتصار فريقه وصعوده للدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فولهام للنقطة 86 في المركز الأول بدوري الدرجة الأولى ليصبح أول المتأهلين للبريميرليج الموسم المقبل، فيما تجمد رصي بريستون عند 56 نقطة في المركز الخامس عشر.

فولهام يصعد للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

وبذلك تمكن فولهام من الصعود للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 5 مواسم، حيث هبط للشامبيونشيب الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثامن عشر في البريميرليج.