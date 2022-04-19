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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جزيرة غمام الحلقة 18.. أحمد أمين يطلب الزواج من مي عز الدين

جزيرة غمام
جزيرة غمام

شهدت الحلقة 18 من مسلسل جزيرة غمام أحداثا مثيرة، حيث عرض الفنان أحمد أمين على العايقة التي تجسدها الفنانة مي عز الدين الزواج، وتعجبت الأخيرة من طلبه وأخبرته أن لها ماضي وهل سيكون قادر على مسامحتها، فاخبرها أنه لا يهمه كل هذا.


يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية -خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

أبطال جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

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قصة جزيرة غمام
تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

تتر جزيرة غمام
الفنان علي الحجار يغني تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في موسم رمضان 2022

طارق لطفي وفاء عامر عبد العزيز مخيون فتحي عبد الوهاب عباس ابو الحسن هاجر الشرنوبى

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