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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف موسيقى جزيرة غمام: قمت بإظهار الهوية المصرية والعربية بالموسيقى.. فيديو

مسلسل جزيرة غمام
مسلسل جزيرة غمام

قال الموسيقار شادي مؤنس، مؤلف موسيقى "جزيرة غمام"، إن مسلسل “جزيرة غمام"، يتناول 3 أشكال من الثقافات، مؤكدا أنه تناول :الثقافة الصعيدية، والثقافة الغجرية، والصوفي".

 

وأضاف شادي مؤنس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه كان لا بد من التقريب بالموسيقى لما كان يتناوله المسلسل، مشيرا إلى أن الموسيقى الغجرية بها جزء من عواء الذئب الذي يهجم على فريسته في الظلام.

 

وتابع مؤلف موسيقى مسلسل “جزيرة غمام”، أنه تم إستخدام أدوات الموسيقي التي تحمل الطابع الصعيدي، والقريبة من التراث المصري، حتى تتوافق مع العمل.

 

وأشار شادي مؤنس إلى انه قمت بأظهار الهوية المصرية والعربية من خلال الموسيقى، والدراما هي من ساقتني لإخراج الموسيقى بهذا الشكل، مؤكدا أن قمت بعمل مزج وخلط للموسيقى بما تعبر عن أحداث المسلسل.

 

الموسيقار الموسيقى العمل دراما الدراما

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