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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. أوبرا الإسكندرية تستضيف فرقة الحضرة الصوفية في سهرة رمضانية

فرقة الحضرة الصوفية
فرقة الحضرة الصوفية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، حفلاً فنياً لفرقة "الحضرة الصوفية" للإنشاد الديني، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

 

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تجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية، التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح، معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي، منها "القصيدة المحمدية"، صلي يا حنان ونحن في ساحة الحسين"، و"يا لائمي مهلا"، "أيها المشتاق لاتنم"، "يا إله الكون إنا لك صومنا"، "صلي عليك الهادي"، "يامن خلقت الورى من ظلمة العدم"، "إسمع مديح النبي ترتاح"، " لو صفي لي الوقت يوما"، "حب النبي"، "مدد يا سيدة"، "إن جبرتك كسر قلبي"،ووصلةمن الذكر في حب رسول الله.
وتأسست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

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