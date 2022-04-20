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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

بطلوع الروح
بطلوع الروح

 

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح عبر منصة شاهد الإلكترونية، والذي تقوم ببطولته كل من منة شلبي والهام شاهين.

وجاءت  الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح لتحمل أحداثا عديدة ، حيث بدأ أكرم ( محمد حاتم ) الاستعداد للمشاركة فى مهمة كبري. 

أما روح  ( منة شلبي ) فقد شهدت اليوم عملية تنفيذ جلد لسيدة حاولت الهرب من داعش، وقد قامت بتنفيذ عملية الجلد أم جهاد ( الهام شاهين ) والتى تظهر لأول ضمن أحداث الحلقة الخامسة ، حيث أنها مسئولة عن كتيبة الخنساء ، وهي أشبه بالشرطة النسائية لدي داعش .

وكانت أحداث الحلقة الرابعة قد شهدت  قيام عمر ( أحمد السعدني ) بجلب الدواء الذي يحتاجه ابن روح ( منة شلبي ) ، وتسليمها له بنفسه ، إلا أنه قام بلمسها وهو ما جعلها تقوم بابلاغ زوجها .

أما أكرم  ( محمد  حاتم ) فقد أبلغه عمر أنه سوف يقوم بتدريبه علي حمل السلاح بنفسه وذلك لأنه رشحه إلي مهمة كبيرة ، فيما ظهرت سيدة منضمة إلي داعش تقوم بالبحث في ملفها وأرسلت رسالة إلي شخص مجهول تقول له أنها مازالت علي قيد الحياة.

كانت الحلقة الثالثة قد تم الكشف فيها عن أن ابن روح ( منة شلبي ) يعاني من مرض نادر ، ولكنها لم تجد الدواء في المكان الذي تعيش فيه .

فيما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بطلوع الروح مشادة بين روح وزوجها ( محمد حاتم ) بسبب ما فعله بها واجبارها علي الانتقال إلي داعش رغما عنها .

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إلهام شاهين: شاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل «بطلوع الروح»

وكانت قد جاءت أحداث الحلقة الأولي مشوقه، حيث دارت الأحداث حول زوجين ( منة شلبي ومحمد حاتم ) تنشأ بينهما قصة حب في الجامعة وتكلل بالزواج ، إلا أن الزوج  تحدث له تغيرات بعد أن يصبح متشددا دينيا ، ويخدع زوجته بالسفر إلي تركيا للاحتفال بعيد زواجهما.

 
وبعد السفر تفاجأ الزوجة ( منة شلبي ) برفقة زوجها بوجود زميل له في الجامعة ، الذي يخطف نجلهما بعلم والده الذي  يخير زوجته اما بالرحيل والعودة إلي مصر وعدم السماح لها برؤية ابنها مرة أخري أو الذهاب معه إلي دولة الخلافة ( كما يدعي )  في نهاية الحلقة تذهب معه بعد أن تفشل الشرطة في اعادته لها. 

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .
يضم مسلسل بطلوع الروح  العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة أن تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".
أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”.

بطلوع الروح إلهام شاهين منة شلبي احمد السعدنى منصة شاهد مسلسل بطلوع الروح

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بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

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