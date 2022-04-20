عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاب سعودي روى تجربة إنقاذه على يد العشري..وزيرة الهجرة تستقبل أبطال مصر بأوكرانيا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل من إسلام العشيري، بطل إنقاذ العشرات من المصريين والعرب خلال الأحداث في أوكرانيا، ومحمد النجار ومريم أحمد فتحي ودعاء محمد ورباب سلومة من شباب المصريين بأوكرانيا المشاركين في دعم ومساعدة الطلاب والجالية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وإخراجهم من الأماكن غير الآمنة، يرافقهم الشاب عبدالله الصعب سعودي الجنسية وأحد المواطنين الذين تم إنقاذهم، مشيدة بجهودهم الكبيرة، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض" التي تتبناها وزارة الهجرة وتعكس شهامة المصريين.

وثمنّت وزيرة الهجرة ما قام به الشباب المصري من شجاعة لإنقاذ العشرات، والخروج بهم إلى الحدود الآمنة، برغم المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا على مدى نحو شهر كامل داخل حدود أوكرانيا، وإصرارهم على تلبية نداء المستغيثين من مختلف الجنسيات داخل أوكرانيا، وإخراجهم من مناطق النزاع وإنقاذ حياتهم.

وأكدت الوزيرة أنها فخورة بشباب مصر الذي يؤكد دائمًا شهامة وشجاعة ومعدن المصريين، معربة عن فخرها أيضا بما قاموا به بدافع الإنسانية تجاه المصريين والجنسيات الأخرى سواء العربية أو غيرها من الجنسيات، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون كل يوم أروع الأمثلة في تعزيز الصورة الذهنية للدولة المصرية.

من ناحيتهم، قدم الشباب الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على اللقاء وجهودها خلال الفترة الماضية بمتابعة الجالية المصرية والطلاب المصريين في أوكرانيا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، معربين عن فخرهم بتقدير الدولة المصرية لما قاموا به.

وأوضحوا أن أوجه المساعدة التي كانوا يقومون بها تتمثل في إنقاذ المواطنين وتقديم الدعم لهم سواء المادي أو الأدوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال لهم ليصلوا إلى الحدود وتعريفهم بالأماكن الآمنة والملاجئ التي سيحتمون بها والتواصل معهم بمساعدة الجالية المصرية والجالية العربية والشباب الأوكراني.

ومن جانبه، قال الشاب عبدالله الصعب، سعودي الجنسية وأحد الشباب العائدين من أوكرانيا ومتواجد بمصر حاليا، إن مصر والمصريين لهم الكثير من الفضل علينا وعليه شخصيا فقد تلقى تعليمه على أيدي المصريين، وصولا إلى مساعدته من الشباب المصري للخروج من كييف حتى الوصول لمكان آمن، مشيرا إلى أنه تواصل مع العديد من الأشخاص لمساعدته على الخروج من كييف، إلا أنهم لم يستجيبوا وبمجرد التواصل مع الشاب المصري إسلام العشيري استجاب على الفور وبدون مقابل على الرغم من أن المسافة كانت بينهم تبلغ ٧٠٠ كم.

وزيرة الهجرة المصريين الأزمة الروسية الأوكرانية السفيرة نبيلة مكرم إسلام العشيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البترول تحذر.. اليوم آخر فرصة قبل تضاعف فواتير الغاز| تفاصيل

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

واشنطن: السفينة الروسية المضبوطة في اليونان تحمل نفطا إيرانيا

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنوياً بالسخنة

المالية: تحويل 170 مليار جنيه إلى التأمينات لفض التشابك المالي

شاب سعودي روى تجربة إنقاذه على يد العشري..وزيرة الهجرة تستقبل أبطال مصر بأوكرانيا

الضرائب تناشد الشركات بسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يونيو

تعبئة حقن يونيكتام بمادة مجهولة.. ضبط بؤرة غش دوائي بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

روان عاطف في “الكبير أوي”.. هل ستعود آشلي للتمثيل مرة أخرى؟

آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ