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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس جامعة القاهرة يشيد بتقدم الجامعة في تصنيف QS البريطاني

صدى البلد

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومتابعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة.

وهنأ مجلس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

وأشاد مجلس الجامعة بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة وأظهر تقرير التصنيف الإنجليزي "QS"، ودخول الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وضمن أفضل 300 جامعة عالمية في القطاعات العلمية الكبرى، وزيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على عدد من اتفاقيات التعاون بين كليات الجامعة المختلفة وكبرى المؤسسات والجامعات  الدولية المرموقة من بينها بروتوكول التعاون مع جامعة ويست فرجينيا ودراسة التعاون مع جامعة بيركلي وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بالإضافة الى دراسة عدد من المشروعات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، واعتماد الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون مع جامعة محمد بن زايد، ومذكرة التفاهم بين كلية العلوم والمرصد الفلكي الوطني لليابان في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب بكلية العلوم، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة وجامعة ايست نانجين بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة مانشستر ببريطانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة نانجينغ بالصين الشعبية في المجالات الثقافية الأكاديمية، وبروتوكول التعاون بين كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

كما استعرض المجلس التعديلات الخاصة بمذكرة التفاهم بين كلية الزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط، كما وافق المجلس على التعديلات الخاصة ببروتوكول التعاون بين كلية الزراعة والمعهد القومي للجودة في مجالات التعليم والتأهيل والاستشارات والدعم الفني

 

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ووافق مجلس جامعة القاهرة على توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ووزارة الأوقاف، وآخر مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، ففي كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية وافق المجلس على استحداث عدد من البرامج المهنية وهي برنامج الإحصاءات التطبيقية (ماجستير ودكتوراه) وبرنامج التحليل القياسي للسلاسل الزمنية (دكتوراه).


وفي كلية الآداب وافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج علوم البيانات لمؤسسات المعلومات بنظام الساعات المعتمدة، ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير التنمية الثقافية، وبرنامج دكتوراه التنمية الثقافية، كما وافق المجلس على إنشاء دبلوم مهني لدراسات الصورة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بمركز الجامعة للتعليم المدمج "قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات"، كما وافق المجلس على إنشاء دبلوم تخصصي في اللغويات التطبيقية الحديثة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها لمدة عامين.

وفي كلية طب قصر العيني، وافق مجلس الجامعة على إنشاء 6 دبلومات مهنية متقدمة متخصصة في طب وجراحة عيون الأطفال والحول تحت مسمى: طب وجراحة العين في الأطفال والحول، وطب وجراحة الحول، وطب وجراحة المياه البيضاء عند الأطفال، وطب وجراحة المياه الزرقاء عند الأطفال، وطب وجراحة تجميل عيون الأطفال، وطب شبكية الأطفال.


ووافق المجلس على لائحة البكالوريوس الخاصة ببرنامج علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم، كما وافق على تجديد التعاقد بين جامعة القاهرة (مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية) ومؤسسة إيمرالد البريطانية لخدمات النشر التطبيقية. ووافق مجلس الجامعة على تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة.

 

المشروعات البحثية كلية الصيدلة أكاديمية البحث العلمي جامعة القاهرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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