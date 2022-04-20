الكشف المبكر لحديثى الولادة: زواج الأقارب يسبب زيادة الأمراض الوراثية بنسبة 25%

قال الدكتور خالد العطيفى المدير التنفيذى لبرنامج الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة ، إن الأمراض الوراثية تشكل عبئا على الأسر وخاصة الأطفال المصابين بالإعاقة أو مرض وراثى والذى يزيد معدل الأخير بسبب زواج الأقارب والتى تنتقل عبر الوراثة.

وأضاف "العطيفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الأمراض الوراثية من الممكن أن تكون غير ظاهرة فى الزوج، الزوجة ولكنها تظهر فى زواج الأقارب حيث من الممكن أن يكون إحداهما ناقل لمرض وراثى والسمات الخاصة به وتنتقل للأبناء بعد زواجهم بنسبة 25% ويصابوا بأمراض وراثية .

وعن خطورة انتقال الأمراض الوراثية فى حال زواج الأقارب أكد أن هذه مشكلة كبيرة خاصة أن الأبناء فى حال زواجهم بأقاربهم أيضا يكونوا حاملين لأمراض وراثية يحملوها بدورهم لأبنائهم منوها أن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض الوراثية تعمل بدورها بتخصيص 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة واكتشافه مبكرا لمنع الإعاقة ومضاعفات المرض لإجمالى 19 مرض وراثى والذى تم اختيارهم بناء على مدى الانتشار الخاص بهم .

