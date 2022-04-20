الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تعاود الارتفاع من جديد الأسبوع المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاض ملحوظا فى درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام بحوالى ثلاث أو أربع درجات.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة، اكسترا نيوز، أن اليوم درجات الحرارة منخفضة عن أمس بدرجتين، وسيكون هناك شعور بهذا الانخفاض فى فترات الليل.

وكشفت أن أن درجة حرارة فى فترات الليل تسجل 14 درجة مئوية ، وسيكون هناك نشاطا للرياح تتراوح ما بين 30 : 40 كم فى الساعة والذى يشعرنا ببرودة الجو لافتة إلى أن الطقس معتدل خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ولكنه مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وأوضحت أنه مع بداية الأسبوع المقبل، سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، وستصل درجة الحرارة لـ 30 درجة على القاهرة، مؤكدة أن هذا الارتفاع لن يكون مثل الارتفاع الذى حدث فى الأيام الماضية، ولكن الارتفاع سيكون طفيف.