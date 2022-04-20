بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال في حفل عيد الفطر بالحديقة الصينية

يستعد كل من بهاء سلطان، وأحمد سعد، ورامي صبرى، لإحياء حفل عيد الفطر المبارك يوم 5 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساء بأرض المعارض بمدينة نصر داخل الحديقة الصينية.

وتم فتح باب حجز التذاكر للحفل من خلال موقع Tickets Mall.

يذكر أن الفنان أحمد سعد روج لحفله الجديد المقرر إقامته بعيد الفطر المبارك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر سعد بوستر الحفل، وعلق قائلاً:"أستنوني في عيد الفطر في" الحفله" نحتفل بالعيد مع بعض وكل سنة وانتو طيبين".

ونال البوستر إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه عبر التعليقات.