عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال في حفل عيد الفطر بالحديقة الصينية

بوستر الحفل
بوستر الحفل

يستعد كل من بهاء سلطان، وأحمد سعد، ورامي صبرى، لإحياء حفل عيد الفطر المبارك يوم 5 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساء بأرض المعارض بمدينة نصر داخل الحديقة الصينية.

وتم فتح باب حجز التذاكر للحفل من خلال موقع Tickets Mall.

أحمد سعد يروج لحفله في عيد الفطر عبر إنستجرام.. شاهد

رامى جمال يغازل جمهوره بصورة جديدة: وحشتوني

يذكر أن الفنان أحمد سعد روج لحفله الجديد المقرر إقامته بعيد الفطر المبارك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر سعد بوستر الحفل، وعلق قائلاً:"أستنوني في عيد الفطر في" الحفله" نحتفل بالعيد مع بعض وكل سنة وانتو طيبين".

ونال البوستر إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه عبر التعليقات.

رامي صبري أحمد سعد الفنان أحمد انستجرام مدينة نصر رواد مواقع التواصل الإجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

موضوعات متعلقة

دنيا تانية الحلقة 18 .. ليلى علوي تكتشف حقيقة بدر

فاتن أمل حربي الحلقة 18 .. شريف سلامة سارق شنطة المليون جنيه

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

دنيا تانية الحلقة 17 .. طليق ليلى علوي يهدد بدر بفضحه

فاتن أمل حربي الحلقة 17.. سرقة حقيبة المليون جنيه من نيللي كريم

الكبير أوي الحلقة الـ 17.. چوني ينتقم من هدرس بمساعدة مربوحة

أخبار الفن|حمو بيكا لـ هاني شاكر: كفاية بالله عليك ..شريف سلامة: الفن مسئولية كبيرة

في ذكرى وفاتها.. محطات مؤثرة في حياة عزيزة حلمي

ترشيحاتنا

مشيك: بوتين أعلن عن صاروخ عابر للقارات سيزيد قوة روسيا.. فيديو

بسبب تايوان.. حرب بين أمريكا والصين تلوح في الأفق

بعد واقعة المترو.. ما الطريقة الصحيحة للنصح في الإسلام؟

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

الرجاء يعلن زيادة عدد الجماهير لـ42 ألف أمام الأهلي بإياب أبطال أفريقيا

انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

ماذا قالت ميمي جمال عن زوجها و مني زكي و ويجز. فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ