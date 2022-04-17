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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يغازل جمهوره بصورة جديدة: وحشتوني

صدى البلد

وجه الفنان رامى جمال رسالة لـ متابعيه ، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب رامى جمال “ وحشتوني  ”.


وأوضح الفنان رامى جمال، أنه  محبا للدراسة  فى صغره  قائلا: "المدرسة كانت بالنسبة لي عالم فأتذكر غنائى بالطابور والنشيد الوطني به، واختيارى فى الحفلات والأنشطة والزيارات المدرسية التى وصلت لدرجة أنى كنت الولد الوحيد في مدارس البنات المجاورة لمدرستنا أثناء الحفلات.

وأضاف قائلا "كنت بستنى المدرسة عشان حصة الموسيقى، وكنت أستنى اللحظة اللى يعرفنى فيها مدرس الموسيقى، ليعرف موهبتى ويدرك أن مكانى بغرفة الموسيقى .

ويتذكر رامى أول يوم دراسي على وجه التحديد في مدرسته بالمنصورة، موضحا أن الأمر معه يبدأ قبل الدراسة بيومين فيحضر الملابس كأنها ملابس العيد وينيمها بجواره على السرير لمدة يومين، قائلا " لبس المدرسة كان أهم منى وبنيمه على السرير من قبلها بيومين من الفرحة". 

الفنان رامي جمال انستجرام

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