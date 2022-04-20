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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي يروي صفحات من معجزات النبي: العقل يُعطل في هذه الأمور

شوقي علام
شوقي علام

روى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العديد من معجزات الرسول صلي الله وعليه وسلم.


وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «مكارم الأخلاق» على قناة صدى البلد «لا مانع إطلاقا من إمكانية حدوث معجزات حسية وغير حسية للرسول»، مؤكدا حدوث معجزات خارقة للعادة ولا يألفها الإنسان، بينها تسبيح الحصى حينما يمسكه الرسول بيده الشريفة.


وأضاف «الرسول كان مسافرا مع بعض أصحابه وحينما أرادوا الطعام لم يجدوا إلا سيدة عجوز قالت ليس لدينا إلا شاة هزيلة، وحينما مسح الرسول عليها امتلأت باللبن»، مردفا «لا نستبعد هذه الأمور كونها حدثت لنبي، وأمام المعجزات لا تفكير والعقل يعطل تماما، سؤال كيف غير وارد في هذه النقاط، كوننا نتحدث عن قدرة الله».
 

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