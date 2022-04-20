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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكل عيش .. انتصار : التريند "بقى لبانة في البق" .. فيديو

انتصار
انتصار

شنت الفنانة انتصار، هجومًا حادًا على أصحاب التريندات، قائلة إن التريندات تحولت على السوشيال ميديا إلى "سبوبة بفلوس".

وعن تصريحاتها حول قبولها "بوس ابنتها في السينما"، قالت الفنانة انتصار، للإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، :"قلت ابنتي لما تكبر ستكون ناضجة في تقبل أنها تتباس أو لا.. ولكنني لا أقبل ".

وواصلت:"أنا بحتقر الناس اللي بتجري وراء التريند وتفكر في التريندات.. التريند موضة وأكل عيش، وأصبح لبانة في البق".

وذكرت أنها تقدم الكثير من الأشياء الإيجابية عبر السوشيال ميديا، ولكن الاهتمام يكون بأشياء جانية، معقبة:"عاوزين ياكلوا عيش.. ولا ألجأ للتريند واحتقر التريند ومن يفكر فيه".

الفنانة انتصار سوشيال ميديا بسمة وهبة الأفلام الفن سينما موضة برنامج العرافة

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