ياسر علي ماهر : أرفض العمل مع أحمد ومحمد السبكي | فيديو

قال الفنان ياسر علي ماهر، إن انشغال الناس بلقمة العيش طفى بهجة رمضان، وحرمنا من أشياء كثيرة.

مضيفا: هناك أفكار كثيرة تجلب الأموال للمواطنين "زي ما وعد سيادة الرئيس".



وتابع ياسر علي ماهر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أبطال حرب أكتوبر قدموا ملاحم كان يجب أن يتم تسليط الضوء عليها في الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن حال السينما الآن لا يرضى أحدا".

أضاف ياسر علي ماهر، أرفض العمل مع المنتجين أحمد ومحمد السبكي لكن أحترم ما يقدموه من فن وقدموا أعمالا أضافت للفن المصري من بينها فيلم ساعة ونص والفرح".

