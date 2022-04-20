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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الكرة الإسباني يكشف حقيقة مخالفات تخص إقامة كأس السوبر بالسعودية

لويس روبياليس رئيس
لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

كشف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حقيقة مزاعم ارتكاب مخالفات وسط حالة الجدل التي أثيرت بشأن كأس السوبر الإسباني.

وتم تسريب لوسائل الإعلام رسائل ومحادثات هاتفية متبادلة بين روبياليس وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

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وكشفت التسجيلات الصوتية أن بيكيه ساعد في التفاوض على عمولة بقيمة 24 مليون يورو (26 مليون دولار) فيما يخص بطولة كأس السوبر الإسباني ،حيث تم زيادة عدد الفرق المشاركة إلى أربعة فرق، مع نقل البطولة إلى السعودية في 2020.

وتردد أنه بموجب هذا الاتفاق يتقاضى اتحاد الكرة الإسباني 40 مليون يورو عن كل نسخة من البطولة تقام في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الالكترونية أمس الأول الاثنين أن مجموعة كوزموس الرياضية المملوكة لبيكيه والتي تأسست في عام 2017، ستحصل على أربعة ملايين يورو كل عام على مدار ستة أعوام تقام خلالها البطولة في السعودية.

لكن بيكيه دافع عن نفسه، وقال عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "ليس لدي ما أخفيه ، كل ما قمنا به قانوني".

وعقد روبياليس اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا ، وانتقد الأشخاص الذين قاموا بقرصنة اتصالات اتحاد الكرة الإسباني، واصفا إياهم بأنهم "رجال عصابات"، مشيرا إلى تورط أكثر من شخص واحد أو مجموعة في عملية القرصنة ، ونفى في الوقت ذاته فرض أي عمولة.

وأضاف :"أصنفه كرجل عصابة أي شخص استغل هذه المعلومات لمصالح زائفة، أعرف من ينتفع".

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم أفرض عمولة

وأوضح "لم أفرض عمولة، كيف سيكون حالك إذا تم سرقة معلومات حول حياتك، محادثات خاصة؟ أصنف هذا بأنه مافيا، لا أعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك بواسطة شخص واحد".

ولدى سؤاله حول سيناريو نقل البطولة إلى السعودية، قال روبياليس "كوزموس اقترحت تغيير شكل كأس السوبر، وبدأوا العمل عليه".

وأكد "تحدثنا إلى السعودية وأمريكا والصين ودول في أفريقيا ودول أخرى، وكان واضحا أن علاقتهم المالية لن تكون مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولكن مع السعودية".

وشدد روبياليس على أنه ليس هناك تضارب مصالح "لأنه ليس هناك أي علاقاة اقتصادية مع كوزموس".

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