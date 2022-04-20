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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل انحراف الحلقة 20.. قتل ميدو عادل والشكوك تحاصر روجينا

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل انحراف للنجمة روجينا، تصاعدا في الأحداث، والإثارة، خاصة أنها في كل حلقة عن الأخرى، تقدم للمشاهدين قضية مهمة تشغل اهتمام الرأي العام.

مسلسل انحراف

وخلال أحداث الحلقة العشرون من مسلسل انحراف، يتحدث الضابط شريف نوح الفنان أحمد صفوت، مع زوجته الدكتورة حور (النجمة روجينا)، عن قضايا القتل المتتالية، ويخبره بأنه لن يترك القاتلة، لأنه لا يريد أن تقيد كل هذه القضايا ضد مجهول.

مسلسل انحراف

ويذهب الضابط شريف إلى رئيسه في العمل (الفنان محمد غنيم) ويخبره بأنه يشك بنسبة كبيرة بأن زوجته الدكتورة حور هي القاتلة التي وراء كل هذه الجرائم، ويخبره بأنه يتتبع هاتفها وتحركاتها بموافقة النيابة، بعد أن حصل على تصريح لمراقبتها.

مسلسل انحراف

وتترك الدكتورة حور هاتفها في شقتها، وتذهب من أجل الانتقام من الدكتور أمير عادل (الفنان ميدو عادل) وتقوم بقتله وشنقه، وعمل بث مباشر من هاتفه المحمول، يظهر فيه وهو مشنوق ومعلق بالسقف.

مسلسل انحراف

ويقابل الدكتور أمير عادل (الفنان ميدو عادل) زوجته الدكتورة حور، في كافيه، ويخبرها بأنه قابل شهد (الفنانة سما إبراهيم) وعلم انها كانت تبتز الدكتور أمير، بعدما فشل حملها، في ابن أمير، الذي استأجر رحم شهد من اجل وضع جنين ابنها فيه.

مسلسل انحراف

وتختتم أحداث الحلقة العشرون من مسلسل انحراف، بأن ضابط التحقيقات يعثر على سلسلة حريمي في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل.

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مسلسل انحراف الحلقة 19.. مراقبة روجينا وكاميرا سرية تثبت تورط ميدو عادل

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مسلسل انحراف الحلقة 18.. كشف فساد طبيب أزال رحما بدون علم صاحبته

مواعيد عرض مسلسل انحراف

ويعرض يعرض مسلسل انحراف عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا، والثانية والنصف ظهرا.

كما يعرض مسلسل انحراف، عبر قناة النهار العامة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، والتاسعة والنصف صباحا.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

انحراف مسلسل انحراف روجينا النجمة روجينا أبطال مسلسل انحراف ميدو عادل رؤوف عبدالعزيز

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